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Dua Lipa elbisesiyle gündemde! Önü ayrı arkası ayrı olay

12.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Dua Lipa elbisesiyle gündemde! Önü ayrı arkası ayrı olay

İngiliz şarkıcı Dua Lipa sosyal medyayı salladı. Sevgilisiyle tatilden dönen ünlü şarkıcının elbisesine beğeni yağdı.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Anwar Hadid ile yeni yıl tatilini Meksika'nın Tulum kentinde geçirdi.

Sevgilisi ve ardından da kız arkadaşlarıyla tatil yapan Dua Lipa sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu. Siyah bir elbise giyen ve pozlar veren Lipa'nın elbisesinin önü de arkası ayrı olaydı.

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Kalçasına kadar sırt dekoltesiyle dikkat çeken Lipa'ya beğeni yağdı.

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Dua Lipa, 2019 yılından beri dünyaca ünlü model Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile aşk yaşıyor.

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