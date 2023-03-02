Dua Lipa ünlü isimle aşk yaşıyordu! Öpüşürken görüntülendi

Son dönemlerde hem paylaşımlarıyla hem de şarkılarıyla popüler olan Dua Lipa, yeni aşkıyla gündemde.

Dua Lipa ve film yönetmeni Romain Gavras’ın birlikte olduğu söyleniyordu. Bir kaynak bu ilişki hakkında "Dua ve Romain birkaç aydır sessizce birbirlerini tanıyorlar. Birlikte vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Bayram döneminde birbirlerinin yakın çevreleriyle tanışan ikilinin pek çok ortak noktası var. Dua, kendi sektöründen anlayan birini bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor" demişti.

İkili dün gece YSL defilesinde öpüşürken görüntülendi ve mekandan el ele çıktı.

İlişkileri ortaya çıkan ikili aşklarını artık saklamıyor.

