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  4. Dua Lipa ve Callum Turner plajda aşka geldi! Romantik anlar

Dua Lipa ve Callum Turner plajda aşka geldi! Romantik anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 11:30
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Yönetmen Romain Gavras'tan geçtiğimiz sene ayrılan Dua Lipa, çok geçmeden İngiliz aktör Callum Turner’la yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili tatilde görüntülendi.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Lipa, Fransız yönetmen Romain Gavras'ın (43) 8 aylık aşkı, geçtiğimiz sene aralık ayında bitmişti.

İkilinin yollarını ayırdığı bildirilirken, ayrılığın sebebinin ünlü şarkıcının üçüncü albümünün yayınlanmasından önce şu anda yalnızca müziğine konsantre olmak istemesi olduğu ortaya atılmıştı. Ancak Dua Lipa, kariyerine öncelik vermek istediğini söylemesine rağmen İngiliz oyuncu Callum Turner ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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İkilinin ilişkisi, ocak ayında Los Angeles'ta çıktıkları yemekte çekilen kareleriyle belgelenmişti.

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Aşkları tam gaz devam eden ikili son olarak beraber tatile çıktı. Dua Lipa ve Callum Turner, Ibiza tatilleri sırasında güneşin tadını çıkarırken birbirlerinden ellerini çekemediler.

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29 yaşındaki şarkıcı kayaların üzerinde uzanırken inanılmaz fit fiziğini sergiledi. Dua Lipa ve Callum Turner plajda romantik anlar da yaşadı.

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Dua Lipa
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