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Berna Laçin ifade vermeye geldi: Haluk Levent açıklaması gündem oldu

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Berna Laçin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Berna Laçin, Haluk Levent'le ilgili soru üzerine "Masumiyet karinesi daha bekliyoruz. Ben bir şey diyemem" dedi.

Berna Laçin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Berna Laçin ifade vermeye geldi: Haluk Levent açıklaması gündem oldu 1

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı.

Çağrılan isimler ifade için tek tek adliyeye geldi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu da İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcıya ifade verdi.

Berna Laçin ifade vermeye geldi: Haluk Levent açıklaması gündem oldu 2

"BÜTÜN ÖDÜLLERİ ALDI"

Ardından Berna Laçin de ifade vermek üzere adliyeye giriş yaptı. Laçin basın mensuplarının soruları üzerine, "Benim hiç bir alakam. Ama ne soracaklarını bilmiyorum. Ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum. Özellikle mesela devlet erkanının ne diyeceğini çok merak ediyorum. Çünkü bütün ödülleri aldı. Ahbap en iyi vatandaş ödülünü aldı. Bunlar önemli" dedi.

Laçin, Haluk Levent'le bir soru üzerine, "Masumiyet karinesi daha bekliyoruz. Ben bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin ifade vermeye geldi: Haluk Levent açıklaması gündem oldu 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin Adalet Sarayı Ahbap Derneği ahbap
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