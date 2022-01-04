Dua Lipa'ya bir bakan bir daha baktı! Yine çok cesur

İki yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Anwar Hadid ile ayrıldığı konuşulan Dua Lipa bir süredir tatilde. Noel için gittiği tatilini uzatan dünyaca ünlü şarkıcı sosyal medyada iddialı tarzını sergilemeye ise devam ediyor.

Dua Lipa son olarak gümüş pullu elbisesiyle boy gösterdi. 26 yaşındaki şarkıcı, göğüs dekoltesi, sırt dekoltesi ve karın kaslarını ortaya çıkaran dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

Süper mini olan elbisesiyle pozlar veren Dua Lipa'ya beğeni ve yorum yağdı. Önü ayrı arkası ayrı cesur olan elbisesiyle hayranlarını mest eden şarkıcı saçlarını ise örmeyi tercih etti.



