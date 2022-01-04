MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dua Lipa'ya bir bakan bir daha baktı! Yine çok cesur

Dua Lipa'ya bir bakan bir daha baktı! Yine çok cesur

04.01.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, tatiline devam ederken sosyal medyadan da iddialı paylaşımlar yapıyor. Dua Lipa parıldayan gümüş pullu bir elbise giyip kıvrımlarını sergilediği pozuyla takipçilerini mest etti.

Dua Lipa'ya bir bakan bir daha baktı! Yine çok cesur

İki yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Anwar Hadid ile ayrıldığı konuşulan Dua Lipa bir süredir tatilde. Noel için gittiği tatilini uzatan dünyaca ünlü şarkıcı sosyal medyada iddialı tarzını sergilemeye ise devam ediyor.

Dua Lipa son olarak gümüş pullu elbisesiyle boy gösterdi. 26 yaşındaki şarkıcı, göğüs dekoltesi, sırt dekoltesi ve karın kaslarını ortaya çıkaran dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

1

Süper mini olan elbisesiyle pozlar veren Dua Lipa'ya beğeni ve yorum yağdı. Önü ayrı arkası ayrı cesur olan elbisesiyle hayranlarını mest eden şarkıcı saçlarını ise örmeyi tercih etti.

2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Canlı yayında ifşa etti! "Burayı sessize alalım"Canlı yayında ifşa etti! "Burayı sessize alalım"
Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Son dakika: Marketlerde şoke eden oyun! ‘O fiyat etiketleri denetim içindi’

Son dakika: Marketlerde şoke eden oyun! ‘O fiyat etiketleri denetim içindi’

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.