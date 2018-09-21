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Duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum, 93 yaşında vefat etti.

Duayen gazeteci Kahraman Bapçum vefat etti

TSYD'den yapılan açıklamada, derneğin kurucularından ve 5. genel başkanı Bapçum'un vefat ettiği duyurularak, "Allah rahmet eylesin, camianın başı sağ olsun. Cenaze ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır" denildi.

İstanbul'da 1925 yılında doğan Bapçum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kahraman Bapçum, gazeteciliğe 1956 yılında Milliyet gazetesinde başladı. TSYD'nin kurucularından biri olan Bapçum, 1977-1981 yıllarında derneğin başkanlığını yürüttü.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği Kahraman Bapçum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

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