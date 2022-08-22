Dubai Sigorta’nın yeni genel müdürü Fatih Ağacık oldu

İSTANBUL (AA) - Dubai Sigorta'nın, VHV Reasürans tarafından satın alınmasının ardından şirketin liderlik koltuğuna, sigorta sektörünün deneyimli ve başarılı isimlerinden Fatih Ağacık getirildi.

Dubai Sigorta açıklamasına göre, VHV Reasürans Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Fatih Ağacık, sektörün düzenleyici kurumu olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) yapılan bildirimlerin ardından yeni görevine başlayacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen VHV Reasürans Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Reddemann, "Dubai Sigorta'nın VHV grubuna entegrasyonunun sağlanmasıyla beraber kültürel geçişin de kolaylaştırılması amacıyla 1 Eylül 2022 itibarıyla genel müdürlük görevine Fatih Ağacık atandı. Ağacık liderliğinde, güçlü kadrosuyla şirketimizin kısa sürede Türkiye sigorta pazarındaki yerini daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dubai Sigorta Genel Müdürü Ağacık ise Dubai Sigorta satın alma sürecinin başarıyla tamamlanmasının, VHV Grubu'nun Türk sigorta pazarının geleceğine olan inancının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu yeni başlangıçtan dolayı gururlu ve heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Asıl hedefimiz mevcutta sağlam bir temele sahip olan Dubai Sigorta’yı istikrarlı ve daha da güçlü bir yapıya kavuşturmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağacık, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarında son on yıldır faaliyet gösteren VHV Grubu, reasürans alanında önemli tecrübeler edindikten sonra elementer sigortacılık faaliyetlerine adım atma kararı aldı. VHV, bundan böyle elementer sigortacılıkta kendine özgü kültürü ve profesyonel yaklaşımıyla pazarda fark yaratmayı hedeflemektedir."

- Fatih Ağacık hakkında

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi mezunu olan Fatih Ağacık, Marmara Üniversitesi Aktüerya Bölümü'nden 2003 yılında mezun olup, Amerika Birleşik Devletleri’nde reasürans eğitimi aldı. Profesyonel yaşamının başından beri çok uluslu şirketlerde çeşitli görevlerde bulunan Ağacık, kariyerinin ilk yıllarına Teb Sigorta Reasürans Departmanı’nda başladı, sonrasında Axa Sigorta Kurumsal Teknik Departmanı’nda çalıştı, ardından Aon Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nde Direktör Yardımcılığı görevini üstlendi.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Ağacık, VHV kariyerine 2012 yılında VHV Allgemeine Türkiye İrtibat Ofisi’nde İş Geliştirme Direktörü olarak başladı. Ardından VHV Reasürans'ın kuruluşuna önemli katkılarda bulundu. 2015 yılından bu yana VHV Reasürans Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik, Retrosesyon ve Hasar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.

