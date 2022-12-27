Dudak dudağa görüntülenmişlerdi! Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz asansörde...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil sosyal medyada iddialı tarzıyla sık sık dikkat çekiyor.

Her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başaran Erbil son dönemde Survivor ile ünlenen Yiğit Poyraz ile birlikte...

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anlar sosyal medya hesabından paylaşılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bu sefer de sevgilisinin doğum günü için hazırdı.

Sevgilisine pozlar veren Erbil o anları da sosyal medyadan paylaştı. Poyraz ve Yasmin Erbil daha sonra da asansöre binerek birlikte selfie çekti. Çiftin pozlarına beğeni yağdı.



