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Dudak uçuklatan para! Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma müzayedeye çıkacak!

20.11.2023 19:50 | Son Güncelleme:
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon, finalde Fransa'yı penaltılar sonucu mağlup eden Arjantin olmuştu. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Lionel Messi, takımının zafere ulaşmasında başrol oynamıştı. Dünyaca ünlü yıldızın organizasyon boyunca giydiği 6 forma müzayedeye çıkacak. Messi formalarının, 8 milyon sterlinin üzerinde bir bedel karşılığında satılması bekleniyor.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma, müzayedeye çıkacak.

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Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolü oynayan 36 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca giydiği 6 forma, set halinde New York'ta açık artırmaya çıkarılacak.

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Messi formalarının, 8 milyon sterlinin üzerinde bir bedel karşılığında satılması bekleniyor.

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Diego Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-İngiltere çeyrek final maçında giydiği ve eliyle attığı gole ithafen "Tanrının Eli" adıyla satışa çıkarılan forma, 7,1 milyon sterlinle futbol formalarında rekor fiyata alıcı bulmuştu.

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