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DÜ’de öğretmen ve öğretmen adaylarına dijital seminer düzenlendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik dijital seminerler düzenlendi.Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü destekleriyle İngilizce dili eğitimi anabilim dalı öğretim üyelerinden Dr.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik dijital seminerler düzenlendi.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü destekleriyle İngilizce dili eğitimi anabilim dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim üyesi Osman Solmaz tarafından İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarına yönelik olarak dijital eğitimler verildi. Dijital seminerler, Dicle Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas eyaletinde yer alan TCU Üniversitesi tarafından yürütülen “Linguistic Landscapes in English Language Teaching” isimli proje kapsamında gerçekleştirildi. Aralarında ABD, Almanya ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerden de katılımcıların olduğu etkinliğe 24 farklı şehirde çalışmakta olan İngilizce öğretmenleri ve yaklaşık 20 farklı üniversitede eğitimine devam eden İngilizce öğretmen adayları katıldı. Üç farklı zamanda düzenlenen seminerler sonucunda katılımcılara elektronik sertifikalar verildi.
Proje ile İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarının İngilizcenin günlük hayattaki tabela, ilan, afiş, görsel ve yazılı olarak bulunan unsurları dil öğretim sürecinde kullanılabilecek materyaller olarak kullanılmasına dair farkındalıklarının arttırılmasının amaçlandığı belirtildi. Çeşitli etkinliklerle devam eden projenin, dönem sonunda düzenlenecek bir dijital sempozyumla tamamlanacağı kaydedildi.

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