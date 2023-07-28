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Düğün Dernek konusu nedir, oyuncuları kimdir? Düğün Dernek nerede, ne zaman çekildi? Kahkaha tufanı bu akşam TV'de!

28.07.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün Dernek konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir yaptı. Filmin başrollerinde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer aldı. Düğün Dernek filmi 28 Temmuz Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak. Peki, Düğün Dernek konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kahkaha tufanı Düğün Dernek filmi nerede, ne zaman çekildi?

Düğün Dernek filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yer alacak. Film, Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu almaktadır. İşte Düğün Dernek filmi hakkında merak edilen detaylar...

DÜĞÜN DERNEK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 2023 olan Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

düğün dernek film

DÜĞÜN DERNEK KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya'da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık'ın Letonya'da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yaparak, Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet'i toplayarak maddi imkansızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.

Fikret, ilk önce Sivas'ta tanıdığı bir otel sahibi olduğunu söyleyerek düğün mekanının otel olacağı sözünü verir ve oradaki resepsiyondaki kadına aşık olur. Fakat işler sanıldığı kadar kolay olmaz. Düğünün köy meydanında mütevazı bir şekilde yapılması için hazırlıklar başlar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, düğün gecesi gelin devenin sırtında kaybolur. Düğün esnasında başlarına istenmeyen birçok komik olay gelir. Bu sırada ise Letonya'dan gelinin gerçek nişanlısı mafyası ile birlikte düğünü basar.

düğün dernek oyuncuları

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Zerrin Sümer - Şengül Teyze
Jelena Bolic - Marika
Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)
Kemal İnci - İsmail'in abisi
Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi
Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı
Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi
Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı
Emel Sayın - Kendisi
Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı
Korhan Herduran - Kuyumcu
Burak Satıbol - Beyaz eşyacı
Cemil Şahin - Cami müezzini
Basri Albayrak - İmam
Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1
Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2
Olgun Toker - Otel güvenliği

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