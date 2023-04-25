YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Düğün konvoyunun önünü kestiler, iskambil oynayıp bahşiş aldılar

Düğün konvoyunun önünü kestiler, iskambil oynayıp bahşiş aldılar

25.04.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de 4 arkadaş düğün konvoyunun önünü kesme amaçlı iskambil oynayarak damattan bahşiş aldı.

Düğün konvoyunun önünü kestiler, iskambil oynayıp bahşiş aldılar

Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde 4 arkadaş evlenen Hızır Kulaksız isimli arkadaşlarına sürpriz yapmak istedi. 4 kafadar düşündü taşında ve akıllarına düğün konvoyunun önünü kesmek için ilginç bir fikir geldi. Düğün konvoyunun önünü kesen Rüstem Kıdal, Mehmet Kıdal, Batuhan Kıdal ve Hüseyin Kişmir getirdikleri sandalyelere oturarak yanlarında getirdikleri iskambil kağıtları ile oyun oynamaya başladı. Bir taraftan kart oynayan 4 arkadaş damattan aldıkları bahşişleri beğenmeyerek "Bu para dilenciye verilmez" dedi ve yolu açmamakta ısrar ederek oynadıkları oyuna devam etti.

Damadın ilginç bir metotla düğün konvoyunun önünü kesen arkadaşları, sonrasında yeterince para toplayınca yolu açarak düğün konvoyuna devam ettiler. Bir diğer arkadaşları ise anbean olayı kaydederek sosyal medyada paylaşınca görüntü herkesin ilgi odağı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de feci kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtulduRize’de feci kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
Çanakkale’de 23 Nisan kutlamalarıÇanakkale’de 23 Nisan kutlamaları
Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralıBaşkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 25 Nisan Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:18
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:14
Yatsı
20:43

Rize Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Salı

Fakülte eczanesi
Merkez
Can eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Pazar
Işik eczanesi
Ardesen
Findikli eczanesi
Findikli
Deva eczanesi
Cayeli
Kalkandere eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti bakın artık ne yapıyor

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.