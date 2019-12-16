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Düğün pastası geldi salon karıştı! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

Trabzon’da düğün salonunda yakılan maytaplardan çıkan dumandan etkilenen 20 Afganlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Uzunsokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Basire ve Farzad’ın düğünü için bir araya gelen Afganlı vatandaşlar pastanın üzerindeki maytaplardan çıkan dumandan etkilendi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle düğün salonuna giremeyen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından salondan çıkartılan Afganlılara müdahale etti.

Maytaptan çıkan dumandan etkilendiği tespit edilen ve aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon düğün maytap

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
afganlıların ne işi var trabzonda. birde düğün yapıyorlar
Trabzonda Afkanlıların düğün töreni olur 20 kişi zehirlenir. Son zamanlarda duyduğum en ilginç haber.
Bizim sağlık kuruluşları ve ptt ler zaten göçmenlere çalışıyor
Göçmen değil mülteci
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