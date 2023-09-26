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  4. Düğün tarihi ortaya çıkmıştı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? İlk açıklama geldi

Düğün tarihi ortaya çıkmıştı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? İlk açıklama geldi

26.09.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten çok kısa bir süre sonra Umut Evirgen'le sürpriz bir aşka yelken açan güzel oyuncu Alina Boz'un evlilik teklifi aldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftin düğün tarihi bile ortaya çıkmıştı. Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden şaşırtan 'Evlilik' açıklaması geldi.

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sürpriz aşk magazin gündeminde yer ederken çiftin mutluluk pozları da çok konuşuldu. Aşkları tam gaz devam eden ünlü çiftin evleneceği yönünde haber gelmeye başladı.

Alina Boz 1

Hatta Umut Evirgen'in güzel oyuncu Alina Boz'a geçen ay gittikleri Paris'te evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti. Günaydın'ın haberine göre ünlü çiftin düğün tarihi bile belli olmuştu. 15 Kasım'da Boğaz'daki bir yalıda aile arasında evlenecekleri iddia edilen ünlü çiftten ilk açıklama geldi.

alina umut

Adana 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’ne katılan Boz ile Evirgen, dönüşte Muhabironline’ın kameralarına takıldı.

Alina Boz 2

Paris’te evlilik teklifi aldığı ve kasım ayında evleneceklerine dair iddialar sorulan Alina Boz, söylentileri reddetti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Boz “Kasım’da Ankara film festivali olacak inşallah. Evlilik teklifi henüz olmadı” dedi.

“Evlilik teklifi bekliyor musunuz?” sorusuna ise, “Hayırlısı böyle şeyler. Hiç nazar değmesin, bence konuşulmaz böyle şeyler. Olunca zaten duyarsınız” diye cevap verdi.

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