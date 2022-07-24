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Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı

24.07.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı

Düğün yemeğinden zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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zehirlenme Bursa İnegöl yemek

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