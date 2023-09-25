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Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi

25.09.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken üvey annesi ise darp edildi.

Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gaffar Okan Bulvarı Cumhuriyet 5. Cadde’deki bir düğünde iddiaya göre husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.E.S. (20) vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken üvey annesi B.Y. (40) ise darp edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan M.E.S. ile B.Y.; ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheli olarak T.K.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi

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