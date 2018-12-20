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Düğünde eğlencenin dozu kaçınca olanlar oldu

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 20.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

Düğünler insanların unutmak istemediği, hayatlarının en mutlu anlarından biridir. Sevilen aile üyeleri, en iyi arkadaşlarınız ve tabii ki hayatınızın aşkıyla birlikte evliliğini kutlamanın en güzel yolu eğlenceli bir düğünden geçer. Düğün fotoğrafçıları da bu önemli günü ölümsüzleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. İşte 2018 yılının en eğlenceli ve etkileyici düğün fotoğrafları!

Aşık bir çiftin hayatının en önemli günü hayatlarını birleştirdikleri düğünleridir. Düğün fotoğrafçıları da bu önemli günü ölümsüzleştirmek için en iyi anları yakalamak için düğün günü boyunca canla başla çalışırlar.

Düğün fotoğrafçılığı yıllar boyunca gelişerek farklı stilleri ve yaklaşımları da mesleğe katarak daha sanatsal bir mesleğe dönüştü. Doğal olarak diğer sanatsal meslek dalları gibi değerlendirilebilen ve fotoğrafçıların en iyisi olmak için rekabet ettiği bir dal haline geldi. 2010 yılında verilmeye başlayan Korkusuz Fotoğrafçılar Ödülleri (Fearless Awards) ile Yılın En İyi Düğün Fotoğrafları seçilmeye başlandı.

Klasik bir düğün fotoğrafçılığının ötesine geçen özgün ve nefes kesici fotoğrafların yarıştığı bu yarışmada, her sene en iyi iki düğün fotoğrafı seçilir. 2018 yılı için şimdiye kadar 3100 fotoğraf yarışma için başvurmuş durumda. İşte bu sene yarışacak en etkili düğün fotoğraflarından bazıları...

Düğünde eğlencenin dozu kaçınca olanlar oldu

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