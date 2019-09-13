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Düğünde formasını giyen damada Falcao'dan flaş mesaj!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2019 20:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, Antalya'da bir düğünde arkadaşlarının hediyesi olan, isminin yazılı olduğu 9 numaralı formayı giyen damat ve geline sosyal medyadan "Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk!" mesajı gönderdi. Paylaşım sonrası videoları binlerce kez paylaşılan gelin, damat ve arkadaşı, Falcao'nun güzel jestine, "Yeni transferimizden bol gol bekliyoruz. Sonsuza kadar aşk Galatasaray" sözleriyle, teşekkür etti.

Düğünde formasını giyen damada Falcao'dan flaş mesaj!

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Antalya'da bir düğünde arkadaşlarının hediyesi olan, isminin yazılı olduğu 9 numaralı Galatasaray formasını giyen damada ve geline mesaj gönderdi. Twitter'dan yayınlanan düğün görüntülerine resmi hesabından cevap veren Falcao, "Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk!" ifadelerini kullandı. Falcao'nun bu cevabı sonrası düğündeki söz konusu video binlerce kez paylaşıldı. Antalya'da yaşayan çift, paylaşımdan sonra Galatasaray taraftarının ve futbolseverlerin kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Düğünde damada Falcao'nun 9 numaralı formasını hediye eden Murat Karakuş, Galatasaray taraftarı olarak futbolcunun transferini 62 gün beklediklerini anlattı. Transferi heyecanla bekledikleri süreçte damada Falcao forması hediye edeceği sözünü verdiğini dile getiren Karakuş, düğün günü Falcao formasının satışa çıkması nedeniyle arkadaşına takı olarak forma verdiğini söyledi. Hediyesine damadın çok sevindiğini vurgulayan Karakuş, "Sonrasında Falcao'nun mesajla karşılık vermesini beklemiyorduk. Bizi çok mutlu etti. Bu, Galatasaray'ın ne kadar his takımı olduğunun göstergesi" dedi.

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Düğünde Galatasaray'ın şarkısı çalarken tepside forma hediye edilmesine ilk etapta çok şaşırdığını, sonrasında çok sevindiğini anlatan damat Ramazan Ak (24) ise "Forma hediyesi bekliyordum ama zamanını bilmiyordum. Düğünümde takı yerine forma hediye etmesi benim için çok anlamlı oldu. Fanatik Galatasaray taraftarı olduğum için forma hediyesinin maneviyatı benim için çok fazla. Düğün görüntülerimizin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan yorumlar beni çok mutlu etti. Falcao'nun mesajı bizi çok sevindirdi. Mesajı biz de paylaşmaya başladık. İnsanların bizi tanıması ve tebrik mesajı göndermesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Galatasaray taraftarı eşinin düğün hazırlığı sürecinde Falcao transferini yakından takip etmesi nedeniyle sosyal medya hesabından "Falcao'yu beklediğin kadar beni beklemedin. Kocam" yazısını paylaştığını anlatan gelin Seda Ak ise şunları söyledi:

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"Eşim koyu Galatasaraylı. Düğün hazırlığı sürecinde sürekli elinde telefon Falcao'nun ne zaman geleceğini takip ediyordu. O zaman ben de tweet atmıştım. Düğünümüzdeki forma hediyesi eşimi çok mutlu etti. Böyle bir anımızın herkese yayılması, tebrik mesajı almamız bizi çok mutlu etti. Fanatik bir eşiniz varsa onun mutluluğu sizi de çok mutlu ediyor. Damatlığın içinde çok yakışıklıydı düğünde. Galatasaray formasıyla daha yakışıklı oldu. Güzel bir hatıra, sürekli anacağımız, unutmayacağımız bir an oldu."

Düğün sonrası Falcao'nun "Yeni çiftimiz için en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar aşk!" paylaşımına karşılık ünlü futbolcuya gelin, damat ve arkadaşı şu mesaj gönderdi:

"Yeni transferimizden bol gol bekliyoruz. Sonsuza kadar aşk Galatasaray. Formaya Falcao imzası bekliyoruz."

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Galatasaray radamel falcao falcao

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