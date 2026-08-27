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Fenerbahçe kazanır kazanmaz ülke puanı güncellendi! 18 yıl sonra bir ilk...

Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 2-1 kazanarak 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertlilerin zaferiyle Türkiye’nin organizasyondaki temsilci sayısı ikiye çıkarken, ülke puanında Polonya ile fark 5 puana yükseldi.

Fenerbahçe kazanır kazanmaz ülke puanı güncellendi! 18 yıl sonra bir ilk...
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Fransa’daki rövanşta aldığı galibiyetle 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

TÜRKİYE’NİN TEMSİLCİ SAYISI İKİYE ÇIKTI

Fenerbahçe kazanır kazanmaz ülke puanı güncellendi! 18 yıl sonra bir ilk... 1

Fenerbahçe’nin Lyon karşısında turu geçmesiyle birlikte Türkiye’nin bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki temsilci sayısı da kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin katılımıyla Türkiye, Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda iki takımla mücadele edecek.

ÜLKE PUANINDA FARK AÇILDI

Fenerbahçe kazanır kazanmaz ülke puanı güncellendi! 18 yıl sonra bir ilk... 2

Lyon karşısında gelen galibiyetin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı da güncellendi. Fenerbahçe’nin Fransa deplasmanında elde ettiği zafer, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu güçlendirdi.

Bu sonuçla birlikte Türkiye ile en yakın takipçisi Polonya arasındaki fark 5 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalması, ülke puanı yarışında Türkiye adına önemli bir avantaj sağladı.

İşte sıralamadaki son durum:

  1. İngiltere: 101.907 puan
  2. İtalya: 87.732 puan
  3. İspanya: 82.493 puan
  4. Almanya: 80.259 puan
  5. Fransa: 68.010 puan
  6. Portekiz: 64.250 puan
  7. Belçika: 58.650 puan
  8. Hollanda: 52.062 puan

9. TÜRKİYE: 49.675

  1. Polonya: 44.825
  2. Çekya: 44.325 puan
  3. Yunanistan: 42.012 puan

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