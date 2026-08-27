Fenerbahçe kazanır kazanmaz ülke puanı güncellendi! 18 yıl sonra bir ilk...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Fransa’daki rövanşta aldığı galibiyetle 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

TÜRKİYE’NİN TEMSİLCİ SAYISI İKİYE ÇIKTI

Fenerbahçe’nin Lyon karşısında turu geçmesiyle birlikte Türkiye’nin bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki temsilci sayısı da kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin katılımıyla Türkiye, Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda iki takımla mücadele edecek.

ÜLKE PUANINDA FARK AÇILDI

Lyon karşısında gelen galibiyetin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı da güncellendi. Fenerbahçe’nin Fransa deplasmanında elde ettiği zafer, Türkiye’nin sıralamadaki konumunu güçlendirdi.

Bu sonuçla birlikte Türkiye ile en yakın takipçisi Polonya arasındaki fark 5 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalması, ülke puanı yarışında Türkiye adına önemli bir avantaj sağladı.

İşte sıralamadaki son durum:

İngiltere: 101.907 puan İtalya: 87.732 puan İspanya: 82.493 puan Almanya: 80.259 puan Fransa: 68.010 puan Portekiz: 64.250 puan Belçika: 58.650 puan Hollanda: 52.062 puan

9. TÜRKİYE: 49.675