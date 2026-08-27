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Ederson Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçe’nin Lyon’u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına yükselmesinin ardından Ederson, tarihi zaferi değerlendirdi. Brezilyalı kaleci, galibiyeti milyonlarca taraftara armağan ederken, takımın yeni hedefinin lig olduğunu söylerken kurada istediği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Ederson Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı!
Cevdet Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına yükselmesinin ardından kaleci Ederson, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı file bekçisi, elde edilen tarihi başarının ardından takım arkadaşlarına ve taraftarlara özel bir mesaj gönderdi.

TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Ederson Şampiyonlar Ligi nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı! 1

Ederson, karşılaşmada ortaya koydukları mücadeleye dikkat çekerek galibiyetin önemini vurguladı.

"Öncelikle tüm takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 2 gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.

Tecrübeli kaleci, Fenerbahçe’nin sezon başındaki önemli hedeflerinden birine ulaştığını belirterek takımın bundan sonraki süreçte lige yoğunlaşacağını söyledi.

"Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız." sözlerini sarf etti.

KURADA İSTEDİĞİ TAKIM...

Ederson Şampiyonlar Ligi nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı! 2

Ederson’a olası rakiplerle ilgili de soru yöneltildi. Brezilyalı kaleci, eski takım arkadaşlarıyla yeniden karşılaşma ihtimalinin kendisi için özel olacağını ifade etti. "Manchester City'ye karşı oynamak güzel olurdu. Eski takım arkadaşlarımla yeniden karşılaşmak isterim." açıklamasını yaptı.

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