Düğünü uzun süre konuşulmuştu! Ebru Gündeş boşanıyor mu? Pınar Eliçe'den bomba iddia

MYNET-2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 4. kez dünyaevine giren Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşiyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edildi. Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri magazin manşetlerinde günlerce yerini aldı.

Çok konuşulan bu evlilik hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi. Beyaz Magazin yorumcusu Pınar Eliçe Gündeş'in evliliğinden yana pişmanlık duyduğunu dile getirip şu ifadeleri kullandı;

'3 İLE 5 AY ARASINDA...'

'Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor'