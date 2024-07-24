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  4. Düğünü uzun süre konuşulmuştu! Ebru Gündeş boşanıyor mu? Pınar Eliçe'den bomba iddia

Düğünü uzun süre konuşulmuştu! Ebru Gündeş boşanıyor mu? Pınar Eliçe'den bomba iddia

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.07.2024 15:51
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Ebru Gündeş kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile evlenmesiyle uzun süre magazin manşetlerinde kaldı. Dubai'de evlenen çiftin birlikteliğinin ardından yasak aşk iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardı arkası kesilmezken bir iddia da Beyaz Magazin yorumcusu Pınar Eliçe'den geldi. Eliçe, Gündeş'in boşanma davası açacağını söyledi.

MYNET-2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 4. kez dünyaevine giren Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

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UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük eşiyle 'yasak aşk' yaşadığı iddia edildi. Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri magazin manşetlerinde günlerce yerini aldı.

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Çok konuşulan bu evlilik hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi. Beyaz Magazin yorumcusu Pınar Eliçe Gündeş'in evliliğinden yana pişmanlık duyduğunu dile getirip şu ifadeleri kullandı;

eliçe

'3 İLE 5 AY ARASINDA...'

'Ebru Gündeş'te bir pişmanlık söz konusu ama ne oldu tam içeriğini araştıracağım. Önümüzdeki günlerde bunun nedenini de söyleriz. Bir sıkıntı var. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ile 5 ay arasında Ebru Gündeş'in boşanma davası açacağı söyleniyor'

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Pınar Eliçe
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