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Düğününden 2 gün sonra sel bölgesinin yaralarını sarmak için gönüllü oldu

29.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğününden 2 gün sonra sel bölgesinin yaralarını sarmak için gönüllü oldu

ÖZGÜR ALANTOR - Düzce Belediyesinde kepçe operatörü olarak görev yapan Gökhan Kahraman, düğününden 2 gün sonra sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine çalışmak için gönüllü olarak geldi.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı ilçede iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı.

Türkiye'nin pek çok yerinden bölgeye gelen ekipler, su ve balçık altında kalan binalar ile sokakların temizlenmesinde görev aldı.

Düzce Belediyesinde çalışan ve 9 Ağustos'ta evlenen Kahraman da düğününden 2 gün sonra sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine geldi.

Gönüllü olarak kepçesiyle bölgeye gelen Gökhan Kahraman, 17 gündür Bozkurt'un yaralarını sarmak için çalışıyor.

Kahraman, AA muhabirine, Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden bir arkadaşı ile gönüllü olarak Bozkurt'a geldiklerini söyledi.

Sel felaketini duydukları anda hemen hazırlanıp yola çıktıklarını belirten Kahraman, "Tüm Düzce adına ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun Kastamonu diyorum. Elimizden geldiğince gece gündüz saat gözetmeden çalışıyoruz." dedi.

Bozkurt'un yanında olmak istediğini belirten Kahraman, "Pazartesi günü evlendim. Hiçbir şey gözetmeden gönüllü geldik. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bozkurt ilçesine geldiğimde gerçekten durum çok kötüydü. Arkadaşlarımızın ve askerlerimizin çalışmasıyla bir nebze de olsa toparladı. Ümit ediyorum ki Bozkurt bundan sonra daha güzel olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Düzce Bozkurt

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