MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze o şarkıyı bakın kime yazmış! Yürek yakan aşk hikayesi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze o şarkıyı bakın kime yazmış! Yürek yakan aşk hikayesi

18.10.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin 2002 yılında dinleyiciyle buluşturduğu 'Bal' şarkısını kime yazdığını duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer arkasında buruk bir hikaye varmış...

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze o şarkıyı bakın kime yazmış! Yürek yakan aşk hikayesi

Senden Daha Güzel, Aman Aman, Seni Kendime Sakladım, Haberin Yok Ölüyorum gibi hit parçalarla tanıdığımız Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin seslendirdiği parçalar dışında söz yazarlığı yaptığını bilmeyen yoktur.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze o şarkıyı bakın kime yazmış! Yürek yakan aşk hikayesi

Kaan Tangöze’nin yazdığı şarkılar arasında en önemlisi 2002 yılında çıkan 'Bal' şarkısı oldu. Tangöze, şarkıyı 1995 Türkiye Güzeli Ahu Paşakay’a yazmıştı. Ahu Paşakay ve Kaan Tangöze, ilişkilerini gözler önünde yaşayan mutlu yaşayan bir çiftti. Tangöze, Ahu Hanım’a adıyordu. O dönem içinde Bal şarkısının da bulunduğu 'Belki Alışman Lazım' albümü çıktı. Albümün lansman gecesi öncesi Ahu Paşakay ve Kaan Tangöze bir tartışma yaşadı. Paşakay, tartışma sonrası geceyi terk etti.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze o şarkıyı bakın kime yazmış! Yürek yakan aşk hikayesi

KENDİNİ ASTI

İddiaya göre Kaan Tangöze sahnede 'Bal' şarkısını söylerken, sevgilisi Ahu Paşakay evinde kendisini dolabın demirlerine asarak intihar etmişti. Sevgilisinin haberini konser sonrası alan Tangöze, 15 gün boyunca kimseyle görüşmedi. Duman grubu da Bal şarkısını bir daha hiç çalmadı. Sadece olaydan sonra açık havada gerçekleşen tek bir konserde Kaan Tangöze, gökyüzüne baktı ve son kez bu şarkıyı seslendirip tarihe gömdü.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze o şarkıyı bakın kime yazmış! Yürek yakan aşk hikayesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Kurt'un rehin alındığı kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demiştiOkan Kurt'un rehin alındığı kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!Acun'un Hamdi'si bakın kim çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Tangöze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

Elon Musk'tan yeni coin paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.