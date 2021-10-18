Duman grubunun solisti Kaan Tangöze o şarkıyı bakın kime yazmış! Yürek yakan aşk hikayesi

Senden Daha Güzel, Aman Aman, Seni Kendime Sakladım, Haberin Yok Ölüyorum gibi hit parçalarla tanıdığımız Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin seslendirdiği parçalar dışında söz yazarlığı yaptığını bilmeyen yoktur.

Kaan Tangöze’nin yazdığı şarkılar arasında en önemlisi 2002 yılında çıkan 'Bal' şarkısı oldu. Tangöze, şarkıyı 1995 Türkiye Güzeli Ahu Paşakay’a yazmıştı. Ahu Paşakay ve Kaan Tangöze, ilişkilerini gözler önünde yaşayan mutlu yaşayan bir çiftti. Tangöze, Ahu Hanım’a adıyordu. O dönem içinde Bal şarkısının da bulunduğu 'Belki Alışman Lazım' albümü çıktı. Albümün lansman gecesi öncesi Ahu Paşakay ve Kaan Tangöze bir tartışma yaşadı. Paşakay, tartışma sonrası geceyi terk etti.

KENDİNİ ASTI

İddiaya göre Kaan Tangöze sahnede 'Bal' şarkısını söylerken, sevgilisi Ahu Paşakay evinde kendisini dolabın demirlerine asarak intihar etmişti. Sevgilisinin haberini konser sonrası alan Tangöze, 15 gün boyunca kimseyle görüşmedi. Duman grubu da Bal şarkısını bir daha hiç çalmadı. Sadece olaydan sonra açık havada gerçekleşen tek bir konserde Kaan Tangöze, gökyüzüne baktı ve son kez bu şarkıyı seslendirip tarihe gömdü.



