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DUMESF’ten 2. online şampiyona

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

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DUMESF’ten 2. online şampiyona

2. Online Evde Kal, Sporla Kal Açık Spor Dünya Şampiyonası, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) tarafından 10-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Şampiyona öncesinde açıklamalarda bulunan DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Yeni tip korona virüsün bulaşmasını engellemek ve can kaybını azaltmak için tavsiye edilen en önemli mücadele aracının evde kalınması gerekiyor. Evde geçirilen süreçte sağlığın korunması çok önemli. Fiziksel olarak aktif yaşayan insanların, evde uzun zaman geçirmesi ise hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı maalesef olumsuz etkilemektedir. Özellikle elit sporcular, müsabakalara hazırlanan sporcularımız ve sporu hayat biçimi yapan insanları evde oturmak olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluğu aşmanın en etkili yolu evde spor yapmaktır. Evde hareketli hayatın insan ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, özellikle böyle stresli zamanlarda sporun fayda sağladığı kesindir. Fiziksel aktivitenin, kas gruplarını güçlendirerek vücudun dolaşım sistemini düzenlediğini, ruh sağlığına iyi geldiğini ve kilo kontrolü sağladığını biliyoruz" dedi.

"Her yaştan, her spordan katılım bekliyoruz"
Ilıcak, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sportif faaliyetler askıya alınırken DUMESF, online olarak düzenleyeceği şampiyonayla spor heyecanını devam ettirecek. Sporcular şampiyonaya çektikleri videolarla katılacak ve bu videolar şampiyona formatında DUMESF uluslararası jüri hakemleri tarafından puanlanacak ve aldığı beğeni eklenerek sıralama yapılacak" diye konuştu.
10-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonaya katılım şartları ise şöyle:
"Katılımcıların 1 dakikalık yarışma videolarını Instagram hesabından yayınlayıp aşağıdaki profilleri etiketlemeleri ve takip etmeleri gerekiyor.
@wfaad_dumesf
@kmilicak
@ahmetryilmaz.spor

Şampiyona 7-77 yaş gurubundaki tüm sporcuların katılımına açık olarak yapılacak. Şampiyonaya katılan sporcuların katılım belgesi ve diploma belgesi mail adreslerine yollanacak. Sporcuların 1 dakikalık yarışma videolarını en geç 10 Mayıs 2020 tarihine kadar yayınlamaları gerekiyor.
Şampiyonanın jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Kaya Muzaffer Ilıcak
Ercan Özhan
Mikail Kır
Metin Ufuk
Ahmet Kerim Kulçak
Murat Olcay
Kenan Biçer
Ahmet Rasim Yılmaz
Nuhi Hekimoğlu
Remzi Taşcı
Eyüp Zafer Gökbilen (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Bekir Özer (Almanya)
Bayram Korkmaz (Danimarka)
Ali Günyar (Hollanda)
İlker Kaya (Almanya)
Arash Armin (İran)
Jemal Tsulukidze (Gürcistan)
Rizwan Mustafa Zubairi (Pakistan)
Xeyal Ehmedov (Azerbaycan)

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