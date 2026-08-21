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Dumfries, Real Madrid’e imzayı attı

İspanyol ekibi Real Madrid, daha önce anlaşmaya varıldığını duyurduğu Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Dumfries, Real Madrid’e imzayı attı
Cevdet Berker İşleyen
Denzel Dumfries

Denzel Dumfries

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğe gelmesiyle kadro yapılanmasını sürdüren Real Madrid, 5 temmuz tarihinde transferini duyurduğu Denzel Dumfries ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Eflatun-beyazlılar, Dumfries için kulüp binasında Başkan Florentino Perez’in de katıldığı imza töreni düzenledi. İmzaların atılmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu 24 numaralı formasıyla objktiflere poz verdi.

2021-2022 sezonundan itibaren Inter forması giyen ve 5 sezonda 207 maça çıkan Hollandalı bek, 2 Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Dumfries, Hollanda Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da mücadele etti.

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