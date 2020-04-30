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Dumlupınar Bulvarı ile Adnan Selekler Caddesi kesişim kavşağı 15 gün trafiğe kapalı olacak

ANTALYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:22 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.

Dumlupınar Bulvarı ile Adnan Selekler Caddesi kesişim kavşağı 15 gün trafiğe kapalı olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında Dumlupınar Bulvarı ile Adnan Selekler Caddesi kesişim kavşağı (Sahil Güvenlik Kavşağı) 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile trafiğe kapanacak. Bu sürede vatandaşların yönlendirme tabelalarını dikkate almaları ve belirlenen güzergahları kullanmaları istendi.
Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında gerçekleşecek çalışmalar süresince doğu-batı sirkülasyonu trafiğe kapanırken kuzey ve güney yönünde trafik akışı devam edecek. Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından güzergahlar belirlenirken, sürücülerin yönlendirme levhalarına uymaları gerekiyor.

Trafik levhalarına dikkat
15 gün sürecek çalışmalar boyunca İller Bankası yönünden (güney) gelerek batı istikamete gidecek araçların Otogar Kavşağı’ndan (Anadolu Kavşağı) U dönüşü yapmaları gerekiyor. Otogar bölgesinden (kuzey) gelen araçların ise kavşaktan U dönüşü yaparak Otogar Kavşağı yönüne (kuzey) gidebilmeleri için Adnan Selekler Caddesi ve 3096 Sokağı kullanarak Antalya Bulvarına ulaşmaları ya da İller Bankası kavşağından U dönüşü yapmaları gerekiyor. Adnan Selekler Caddesinden gelerek Otogar Kavşağına (kuzey) gidecek araçlar da yine 3096 Sokağı kullanarak Antalya Bulvarı’na ulaşabilecek. Bu araçlar ayrıca İller Bankası kavşağından U dönüşü yaparak Otogar Kavşağına gidebilecek.

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