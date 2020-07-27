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Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak görevine başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.07.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Salih Sak, vazifesine başladı.1988 yılında Kırşehir’de doğan Kaymakam Sak, ilk ve ortaöğretim tahsilini Ankara’da tamamladı.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak görevine başladı

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Salih Sak, vazifesine başladı.
1988 yılında Kırşehir’de doğan Kaymakam Sak, ilk ve ortaöğretim tahsilini Ankara’da tamamladı. Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2011 yılında (burslu - yüksek şeref/ikincilik derecesi ile) mezun oldu. 2013 yılında mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Üç buçuk yıllık kaymakam adaylığı eğitimi süresince, Yozgat ilinde ve çeşitli ilçelerinde kısa süreli görevlerde bulundu, Eskişehir’de Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamladı, Nevşehir ili Avanos ve Çanakkale ili Gelibolu ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını bitirdi. Ankara’da farklı zamanlarda ve sürelerde düzenlenen eğitim programlarını bitirdi. İngiltere Portsmouth Üniversitesi’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulunan Kaymakam Sak, Malatya ili Arapgir, Mahmudiye ilçe Kaymakamlığı’nın ardından 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Dumlupınar kaymakamlığına atandı. Salih Sak evli ve iki çocuk babası.

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