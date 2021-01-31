YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Dumlupınar’da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

31.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor.
Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya yem takviyesi yapan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmaları yapan Dumlupınar Orman İşletme Müdürlüğü ve resmi kurumlar, doğadaki hayvanlara yonca, saman, yulaf ve buğday bırakarak, onlara sahip çıktı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yoğun kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yem bırakıyor. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmaları yapan Dumlupınar Orman işletme şefliği, Dumlupınar Kaymakamlığı, Belediye Personellerimiz, İl Genel Meclis Üyemiz, doğadaki hayvanlara yulaf, saman, yonca ve buğday bırakarak onların yaşamlarını daha rahat sürdürmelerine katkıda bulundular’’ dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:18
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Armutlar Eczanesi
Merkez
Aybike Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Fatoş Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Jeotermal ana hattındaki patlak aboneleri korkuttu

Sokak hayvanları için seferberlik

Sokak hayvanları için seferberlik

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Kütahya’da aranan 8 şahıs yakalandı

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Simav’da kaçak tütün operasyonu

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.