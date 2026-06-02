Dün geceki maçtan sonra olanlar oldu! Galatasaray vitesi yükseltti: Can Uzun...

A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya karşısındaki 4-0’lık galibiyetinde yıldızlaşan Can Uzun, attığı ilk milli gol ve yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun performansı sonrası Galatasaray cephesi transfer için vites yükseltirken, gözler Frankfurt’un yeni teknik direktörünün kararına çevrildi.

Cevdet Berker İşleyen
Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan A Milli Takım, üstün olduğu maçta rakibini 4-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

CAN UZUN İLKİ YAŞADI

Dün akşam Kuzey Makedonya karşısında alkış alan bir performans ortaya koyan Can Uzun, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasıyla ilk 11'de sahada yer aldı.

TÜRKİYE FORMASIYLA İLK GOL

Hücum anlamında kalitesini gösteren genç yıldız, maçın henüz ilk dakikasında çektiği şutta direği geçemedi. Can Uzun daha sonra 16. dakikada sahne aldı ve ceza sahası dışından attığı şık golle A Milli Takım'ı 2-0 öne geçirdi. Can, daha sonra Deniz Gül'e şık bir asist yaptı.

PERFORMANSI SONRASI OLANLAR OLDU

İsmi transferde özellikle Galatasaray ile anılan Can Uzun'un dün geceki performansı sonrası yönetimin elini daha da çabuk tutması beklenirken 10 numarada forma giyen genç futbolcu ve babasıyla bir süredir temasta bulunan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, oyuncu cephesinden transferi için olumlu bir geri dönüş aldı ve artık gözler Eintracht Frankfurt'un vereceği karara çevrildi.

YENİ HOCANIN KARARI BEKLENİYOR

Alman ekibi önceki gün teknik direktörlük koltuğuna Adi Hütter'in getirildiğini açıkladı. Yeni sezon planlaması için Hütter'in vereceği karar bekleniyor.

ÇOCUKLUK AŞKI GALATASARAY

Öte yandan Can Uzun'un çocukluğundan beri G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı. Babasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla fotoğrafları ortaya çıkan Can, çocukluk aşkı G.Saray'da forma giymeyi istiyor. Transferde Alman ekibinin vereceği karar büyük önem taşıyor.

