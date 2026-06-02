SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Fenerbahçe'yi bekliyor! Ortak tavır...

TFF'nin uygulamaya koyduğu 10+4 yabancı kuralına itiraz eden Galatasaray, gözünü Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, iki kulübün ortak hareket etmesi halinde federasyonun kararı yeniden değerlendirebileceğini düşünüyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi bekliyor! Ortak tavır...
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için belirlediği 10+4 yabancı oyuncu kuralı, kulüpler cephesinde tartışılmaya devam ediyor. Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar katmayı planlayan Galatasaray, mevcut düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY'DAN KURALA İTİRAZ

Galatasaray, Fenerbahçe yi bekliyor! Ortak tavır... 1

Sarı-kırmızılı yönetim, yabancı oyuncu kontenjanının transfer planlarını zorlaştıracağını düşünerek federasyona resmi başvuruda bulundu. Ancak şu ana kadar TFF'den herhangi bir geri dönüş alınmadığı öğrenildi.

GÖZLER FENERBAHÇE'DEKİ SEÇİMDE

Galatasaray, Fenerbahçe yi bekliyor! Ortak tavır... 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Galatasaray cephesinde, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından sürecin farklı bir boyut kazanabileceği değerlendiriliyor. Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin göreve gelmesi halinde sarı-lacivertli kulübün de yabancı oyuncu kuralına yönelik itirazda bulunabileceği ifade ediliyor.

ORTAK TAVIR BEKLENTİSİ

Galatasaray, Fenerbahçe yi bekliyor! Ortak tavır... 3

Futbol kulislerinde, iki ezeli rakibin yabancı kuralı konusunda ortak bir tutum sergilemesinin federasyonun kararını yeniden gözden geçirmesine yol açabileceği konuşuluyor. Bu nedenle 7 Haziran sonrasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ÖZBEK KONUYU ERDOĞAN'A AKTARMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yabancı oyuncu kuralına yönelik rahatsızlığını daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiği belirtilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, federasyonun mevcut uygulamada değişikliğe gitmesini beklerken, diğer kulüplerin de sürece dahil olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dün geceki maçtan sonra olanlar oldu! Galatasaray vitesi yükseltti: Can Uzun...Dün geceki maçtan sonra olanlar oldu! Galatasaray vitesi yükseltti: Can Uzun...
Trabzonspor’un yıldızı Yunanistan yolundaTrabzonspor’un yıldızı Yunanistan yolunda
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.