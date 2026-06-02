Galatasaray, Fenerbahçe'yi bekliyor! Ortak tavır...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için belirlediği 10+4 yabancı oyuncu kuralı, kulüpler cephesinde tartışılmaya devam ediyor. Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar katmayı planlayan Galatasaray, mevcut düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY'DAN KURALA İTİRAZ

Sarı-kırmızılı yönetim, yabancı oyuncu kontenjanının transfer planlarını zorlaştıracağını düşünerek federasyona resmi başvuruda bulundu. Ancak şu ana kadar TFF'den herhangi bir geri dönüş alınmadığı öğrenildi.

GÖZLER FENERBAHÇE'DEKİ SEÇİMDE

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Galatasaray cephesinde, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından sürecin farklı bir boyut kazanabileceği değerlendiriliyor. Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin göreve gelmesi halinde sarı-lacivertli kulübün de yabancı oyuncu kuralına yönelik itirazda bulunabileceği ifade ediliyor.

ORTAK TAVIR BEKLENTİSİ

Futbol kulislerinde, iki ezeli rakibin yabancı kuralı konusunda ortak bir tutum sergilemesinin federasyonun kararını yeniden gözden geçirmesine yol açabileceği konuşuluyor. Bu nedenle 7 Haziran sonrasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ÖZBEK KONUYU ERDOĞAN'A AKTARMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yabancı oyuncu kuralına yönelik rahatsızlığını daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiği belirtilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, federasyonun mevcut uygulamada değişikliğe gitmesini beklerken, diğer kulüplerin de sürece dahil olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.