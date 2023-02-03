Dün ilk 11'de başlamıştı, bugün futbolu bırakıyor! Mesut Özil'den herkesi şaşırtan hamle!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Üst sıralardan kopmak istemeyen Başakşehir, Kayserispor karşısında aldığı 1-0 mağlubiyetle büyük bir şok yaşadı. 46 dakika boyunca sahada kalan Mesut Özil ise uzun sürenin ardından kadroya geri döndü.

KÖTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Mesut Özil, teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından 46. dakikada kenara alındı. Oyundan alınırken mutsuz ve isteksiz görünen Mesut Özil'den sürpriz bir karar çıktı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR, FUTBOLU BIRAKIYOR!

Dün oynadığı maçta kendini deneyen Mesut Özil, futbolu bırakma kararı aldı. Tam 320 gün sonra ilk 11'de maça başlayan yıldız oyuncu fizik olarak epey gerilemişti. Bu durumu fark eden Mesut Özil, bu sabah Başakşehir idmanına çıkmadı ve takım arkadaşlarına futbolu bırakma kararı aldığını söyledi. Başakşehir ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yıldız oyuncu futbolu bırakarak kariyerine noktayı koyacak.

