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  4. Dün küfürler, bugün espriler havada uçuştu! Ergin Ataman ile Fenerbahçe koçu arasında samimi sohbet

Dün küfürler, bugün espriler havada uçuştu! Ergin Ataman ile Fenerbahçe koçu arasında samimi sohbet

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.05.2024 15:38
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EuroLeague Final Four'da mücadele edecek Panathinakos ve Fenerbahçe Beko'nun başantrenörleri turnuva öncesi bir araya geldi. Samimi bir havada geçen diyalogda, Litvanyalı hocanın, Ergin Ataman'a "Hapiste olduğunu sanıyordum" şeklinde takılması, gülüşmelere neden oldu. Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar dün gerginlik yaşamış, küfürler havada uçuşmuştu.

Almanya'da düzenlenecek THY Euroleague Final Four için geri sayım başladı. Yarın başlayacak ola turnuva öncesi dün akşam otel girişinde yaşananlar damga vurmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un otele girdiği sırada takımlarını karşılamak için bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

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Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ı gördükten sonra küfretmeye başladı. Bu küfürlere aynı şekilde küfürle karşılık veren Ergin Ataman'ın tepkisi sonrası ortalık karıştı.

Dün akşam yaşanan gerginliğin aksine bugün Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas otelin önünde keyifli bir sohbet yaptı.

'HAPİSTE OLDUĞUNU SANIYORDUM'

Yunan gazeteci Christos Tsaltas'ın haberine göre; samimi bir havada geçen diyalogda, Litvanyalı hocanın, Ergin Ataman'a "Hapiste olduğunu sanıyordum" şeklinde takılması, gülüşmelere neden oldu. İki başantrenör daha sonra birbirlerine sarıldı.

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Fenerbahçe Beko, yarın Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Başkent Berlin’de yarın TSİ 19.00’da başlayacak müsabaka Mercedes-Benz Arena’da oynanacak. Kazanan takım, Real Madrid-Olympiakos karşılaşmasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

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Ergin Ataman fenerbahçe
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