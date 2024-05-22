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Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.05.2024 23:16
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EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Beko'lu taraftarlar ile Panathinaikos koçu Ergin Ataman arasında kavga çıktı. Küfürlerin havada uçuştuğu o anlarda Ergin Ataman otelin güvenliğine isyan etti.

Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı!

EuroLeague Final Four öncesi Fenerbahçe Bekolu taraftarlar ile Panathinaikos antrenörü Ergin Ataman arasında küfürlü kavga yaşandı.

HEP BİR AĞIZDAN KÜFÜR

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Fenerbahçe'yi karşılamak için havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarları, Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ı gördükten sonra küfretmeye başladı. Bu küfürlere aynı şekilde küfürle karşılık veren Ergin Ataman'ın tepkisi sonrası ortalık karıştı.

"GÜVENLİKLER NEREDE?"

Yaşanan bu olaya sinirlenen Ergin Ataman, polise ve otelin güvenliğine bağırmaya başladı. Taraftarların kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Ataman'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe Beko fenerbahçe
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