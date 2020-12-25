Dünden bugüne yılbaşı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları’nın 10’uncusu “Osmanlı ve Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları” söyleşisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan ilgi toplayan Tarih Konuşmaları devam ediyor.

Tarihe ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen etkinliğin 10’uncusu koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi’nin Youtube hesabı ve Zoom platformu üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen “Osmanlı ve Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları” başlıklı Tarih Konuşmaları’nın moderatörü Prof. Dr. Nadir Suğur, konuğu ise Gökhan Akçura oldu.

Prof. Dr. Kemal Yakut’un da yer aldığı etkinlikte Gökhan Akçura, 1900’lü yıllara ait görseller eşliğinde yılbaşı kutlamalarının Osmanlı ve Türkiye’deki sürecini anlattı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu’daki kutlamalardan bahseden Akçura, yılbaşı kutlamalarını; özel gösteriler, konserler, balolar, milli piyango, medya gibi başlıklar altında ele aldı. Kutlamaların çeşitli etkilerine değinen Akçura, yılbaşının medya organlarında yayınlanan reklamlarla daha da ilgi çekici hale getirildiğini ve tüketim toplumlarının oluşmasına öncülük ettiğine de dikkat çekti.

İzleyicilerden gelen soruların da yanıtlandığı söyleşi sonunda moderatör Suğur, Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı adına Akçura’ya teşekkür etti.

