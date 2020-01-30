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Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, Avustralya Açık yarı finalinde ABD'li Sofia Kenin'e 2-0 yenildi.

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, yarı finalde elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, dünya 1 numarası Avustralyalı Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin yarı finalde karşılaştı.

Tie-break'e giden ilk seti 7-6 hanesine yazdıran 21 yaşındaki Kenin, ikinci seti de 7-5 alarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı. Rusya'da doğan, küçük yaşta ailesiyle Florida'ya yerleşen Kenin, 1995 yılından bu yana Williams kardeşler dışında Avustralya Açık'ta final gören ilk ABD'li sporcu oldu.

Kenin, 1 Şubat Cumartesi günün oynanacak final mücadelesinde Simona Halep-Garbine Muguruza maçının galibiyle karşılaşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ashleigh Barty Avustralya Açık Sofia Kenin Tenis

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