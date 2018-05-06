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Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın, Sivasspor maçında yan hakem Erdinç Sezertam ve orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yaptığı hareketlerle dış basında da yankı buldu... İşte Arda Turan için yapılan çarpıcı yorumlar...

Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

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Arda Turan... Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran bir isim...

Arda Turan... Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran bir isim...
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G.Saray altyapısından çıkıp A takım kaptanlığına kadar yükselen, ardından yeteneği ile Türkiye sınırlarına dar gelip önce Atletico Madrid’e...

G.Saray altyapısından çıkıp A takım kaptanlığına kadar yükselen, ardından yeteneği ile Türkiye sınırlarına dar gelip önce Atletico Madrid’e...
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ardından da Barcelona’ya transfer olan Arda’nın şimdilerde bir mum gibi eriyip gitmesine şahit oluyoruz.

ardından da Barcelona’ya transfer olan Arda’nın şimdilerde bir mum gibi eriyip gitmesine şahit oluyoruz.
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Zirvede tutunamayan ve bir anda tepetaklak olan yıldız oyuncunun Başakşehir ile açtığı yeni sayfa belki de onun hikayesinin sonunun yazıldığı bir kağıt parçası olacak.

Zirvede tutunamayan ve bir anda tepetaklak olan yıldız oyuncunun Başakşehir ile açtığı yeni sayfa belki de onun hikayesinin sonunun yazıldığı bir kağıt parçası olacak.
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Öyle ki Arda, Sivas maçında bir pozisyon sonrası iki eliyle yakasına yapıştığı yardımcı hakemi silkeleyip itti. Bir tek vurmadığı kaldı.

Öyle ki Arda, Sivas maçında bir pozisyon sonrası iki eliyle yakasına yapıştığı yardımcı hakemi silkeleyip itti. Bir tek vurmadığı kaldı.
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Kırmızı kart gören ve ağır ceza alması beklenen Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

Kırmızı kart gören ve ağır ceza alması beklenen Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.
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İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.
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Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu...

Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu...
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Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.

Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.
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AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.
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En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.

En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.
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Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.

Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.
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İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.
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Sivasspor karşısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arda’ya hakeme saldırı ve hakaretten dolayı 13 maç ceza gelebileceği bildirildi.

Sivasspor karşısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arda’ya hakeme saldırı ve hakaretten dolayı 13 maç ceza gelebileceği bildirildi.
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Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor.

Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor.
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Yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı eliyle şiddetli şekilde iten Arda’nın, kırmızı kart sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da küfür ve hakaretler ettiği de öğrenildi.

Yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı eliyle şiddetli şekilde iten Arda’nın, kırmızı kart sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da küfür ve hakaretler ettiği de öğrenildi.
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Pazartesi günü Disiplin Kurulu’na sevkedilecek olan Arda’nın cezası Perşembe günü açıklanacak. (Habertürk)

Pazartesi günü Disiplin Kurulu’na sevkedilecek olan Arda’nın cezası Perşembe günü açıklanacak. (Habertürk)
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Anahtar Kelimeler:
arda turan Medipol Başakşehir barcelona

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
gözgöre göre ardaya yapılan net faulu vermedi hakem ardada haklı olarak çıldırdı net faul be kardeşim onu görmuyosan hakemlık yapmıycaksın görüyosanda vereceksin
Barcelonadan gelecektin Galatasaraya fatih terimin elini öpüp hocam ben bir aptallık yaptım özür dilerim deyip güzel oyununu dahada iyi yapıp devam edecektin ve efsane olacaktın. Başakşehire gitmen hayatnda verdigin en büyük yanlıstı.
emre abisinin varisidir
Turk futbolunun yuz karalarisiniz senden bi kurtulamadik
ÇOKKKK ŞİMARDINNN SENNN UKALA ADAMMM İNŞALLAH FUTBOL HAYATINI KÖTÜ BİR SONLA BİTİRMEZSİNNNN
NE OLDUM DEĞİL ,NE OLACAĞIM DİYE DİYE ÇÖPLÜK YOLUNDASIN SEVGİLİ ARDA!!!!!
boyle kanı bozuk futbolculara bukadar para verısenız kendılerını adam yerıne koyuyorlar .sen futbol oynadında hakem sana futbol oynamamı dedı arda efendı. başakşehır eğer şampıyon olamıyorsa bu ardayı bu takıma alan başkan sayesınde dır...
Şaşırdık mı?Hayır!
çakal mı bu lan
Arda iyice şirazeden çıktı
yazık etti kendine.bitmek üzereydin tamamen bittin artık.önümüzdeki yıl çinde bu adam...
Kasıtlı yapılmıştır oynamak istemiyordur nasılsa kapı gibi sözleşmesi var adam sözleşmeye kasıtla igili bişeyler bile yazsa kasıt unsurunu nasıl ispat edecek . Bu şuna benziyor evde eşini sinirlendim diye döven herifin dışarıda sopayı yiyeceğini çaktığı an yada yerken süt dökmüş kediye dönmesi gibi bahaneler kendi menfaatineyse yapmakdan geri durmaz bu kadar basit
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