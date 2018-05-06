Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

1 / 17 Arda Turan... Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran bir isim...

2 / 17 G.Saray altyapısından çıkıp A takım kaptanlığına kadar yükselen, ardından yeteneği ile Türkiye sınırlarına dar gelip önce Atletico Madrid’e...

3 / 17 ardından da Barcelona’ya transfer olan Arda’nın şimdilerde bir mum gibi eriyip gitmesine şahit oluyoruz.

4 / 17 Zirvede tutunamayan ve bir anda tepetaklak olan yıldız oyuncunun Başakşehir ile açtığı yeni sayfa belki de onun hikayesinin sonunun yazıldığı bir kağıt parçası olacak.

5 / 17 Öyle ki Arda, Sivas maçında bir pozisyon sonrası iki eliyle yakasına yapıştığı yardımcı hakemi silkeleyip itti. Bir tek vurmadığı kaldı.

6 / 17 Kırmızı kart gören ve ağır ceza alması beklenen Arda Turan, kendi elleri ile sonunu hazırlarken, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

7 / 17 İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

8 / 17 Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu...

9 / 17 Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.

10 / 17 AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

11 / 17 En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.

12 / 17 Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.

13 / 17 İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.

14 / 17 Sivasspor karşısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arda’ya hakeme saldırı ve hakaretten dolayı 13 maç ceza gelebileceği bildirildi.

15 / 17 Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor.

16 / 17 Yardımcı hakem Erdinç Sezertam’ı eliyle şiddetli şekilde iten Arda’nın, kırmızı kart sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da küfür ve hakaretler ettiği de öğrenildi.