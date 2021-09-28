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Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban'dan İran'a tepki:

28.09.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Komşu ve Müslüman bir devlet olan İran'ın savaş sonrası yürüttüğü siyaset bu arzulanan iş birliği ve istikrara hizmet etmiyor"

İZMİR (AA) - Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban, İran'ın, Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrasında yürüttüğü siyasetin iş birliği ve istikrara hizmet etmediğini söyledi.

Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın 1 yıl önce Ermenistan'ın saldırı ve terör faaliyetlerine son vermek için kendi topraklarında antiterör harekatına başladığını ve 44 gün sonunda, 30 yıla varan işgale son verdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Vatan Savaşı'nın ilk gününden itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu, her türlü desteği verdiğini aktaran Kurban, bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirterek, "Savaş bittikten sonra bizlerin en büyük arzusu bölgenin barış ve istikrar bölgesi olması, bölge ülkelerinin her birinin kalkınmasına olanak verecek iş birlikleri yapılmasıydı ama üzülerek görmekteyiz ki komşu ve Müslüman bir devlet olan İran’ın savaş sonrası yürüttüğü siyaset bu arzulanan iş birliği ve istikrara hizmet etmiyor." ifadesini kullandı.

Son dönemde İran'ın Azerbaycan sınırında yaptığı askeri tatbikatların Azerbaycan yönetimi kadar dünyadaki 50 milyondan fazla Azerbaycan Türkü tarafından sorgulandığını aktaran Kurban şunları kaydetti:

"İran o bölgede şimdiye kadar askeri bir tatbikat yapmamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de haklı olarak sordukları gibi neden şimdi? Karabağ işgal altındayken 30 yıllık bir sürede yapmadı da neden şimdi yapıyor? Neden Karabağ işgalden azat edildikten hemen sonra bu tatbikat yapıldı?"

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası kurallara uygun, iyi komşuluk ve devletçilik düşüncesi ile politika yürüttüğünü belirten Kurban açıklamasını şöyle tamamladı:

"Azerbaycan hiçbir komşu devletin topraklarında hak iddiasına bulunmamakta, barış ve istikrardan yana politika yürütmektedir. Komşu devletlerden bunu istemesi en doğal hakkıdır. Sonuç olarak bizlerin İran devletinden beklentisi uluslararası hukuk açısından haklılığı tescil edilmiş Azerbaycan’ın yanında olması, Azerbaycan devletinin barış ve iyi komşuluk, siyasetine zıt politika yürütmemesidir. Bu yapıldığı takdirde bölgede barış ve iş birliği daha da artarak devam eder. Bu da her bir bölge devletinin çıkarına olur."

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