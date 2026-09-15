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Dünya bu golü konuşuyor... Şike iddiası! Kaleci ve savunma sadece izledi

İtalya Serie A'da Juventus'un son dakikalarda yediği gol dünya gündemine oturdu. Sassuolo'ya galibiyet golünü getiren 3. golü görenler şaştı kaldı. Kalecinin uçmadığı, savunmanın basmadığı söz konusu görüntüler şike tartışmalarını beraberinde getirdi.

Dünya bu golü konuşuyor... Şike iddiası! Kaleci ve savunma sadece izledi
Devrim Karadağ

Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Çeki Zelik'in formasını giydiği Juventus, Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo deplasmanına çıktı. Torino ekibi, ev sahibine 3-2'lik skorla boyun eğerken, 90+4. dakikada gelen galibiyet golünde Juventus savunması ve kalecisinin verdiği hareketleri şike tartışmalarını beraberinde getirdi.

JUVENTUS DEFANSI SAVUNMA YAPMADI

Sassuolo'nun atağında topu alan futbolcu şut için hazırlanırken karşısındaki Juventuslu savunmacının rakibine baskı yapmadığı görüldü. Sassuolo oyuncusu, rahat şekilde pozisyonunu hazırladı ve adeta göstere göstere şutunu çekti.

Dünya bu golü konuşuyor... Şike iddiası! Kaleci ve savunma sadece izledi 1

KALECİ İZLEDİ

Pozisyonun bir diğer dikkat çeken noktası ise Juventus kalecisinin tepkisi oldu. Kalecinin kaleye yönelen şuta uçmaması ve belirgin bir kurtarış hamlesinde bulunmaması görüntüler üzerindeki tartışmayı daha da artırdı.

Dünya bu golü konuşuyor... Şike iddiası! Kaleci ve savunma sadece izledi 2

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, bu maçta kadroya alınmadı. Bir diğer milli oyuncumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Sassuolo Şike
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