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TFF duyurdu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TFF duyurdu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Ufuk Dağ

2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.

TFF duyurdu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu 1

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir." denildi.

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

İşte dört büyüklerin kendi aralarındaki derbilerin tarihleri:

19 Ekim Pazartesi - 20.00
Trabzonspor-Beşiktaş

26 Ekim Pazartesi - 21.30
Galatasaray-Fenerbahçe

30 Kasım Pazartesi - 21.00
Beşiktaş-Galatasaray

13 Aralık Pazar - 19.00
Fenerbahçe-Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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