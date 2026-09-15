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Trabzonspor Thomas Reis ile anlaştı! Alman hoca imzaya geliyor

Fatih Tekke'den sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da yeni hoca belli oldu. Bordo-mavililer, Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'u çalıştıran Reis, imza için Trabzon'a gelecek.

Trabzonspor Thomas Reis ile anlaştı! Alman hoca imzaya geliyor
Devrim Karadağ

Trabzonspor'da yeni teknik direktör için kararını verdi. Fatih Tekke döneminin sona ermesinin ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren yönetim Hüseyin Çimşir'i takımın başına geçirmişti.

THOMAS REIS TRABZONSPOR'A

Bordo-mavili ekipte yeni hoca belli oldu. Yönetim, Ludogorets teknik direktörü Thomas Reis için kulübüyle ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor Thomas Reis ile anlaştı! Alman hoca imzaya geliyor 1

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Yapılan görüşmelerin ardından Trabzonspor, Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Alman teknik adamın bugün Trabzon'a getirilmesi bekleniyor.

52 yaşındaki Alman teknik adam, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'u da çalıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Thomas Reis
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