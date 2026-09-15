Trabzonspor Thomas Reis ile anlaştı! Alman hoca imzaya geliyor

Trabzonspor'da yeni teknik direktör için kararını verdi. Fatih Tekke döneminin sona ermesinin ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren yönetim Hüseyin Çimşir'i takımın başına geçirmişti.

Bordo-mavili ekipte yeni hoca belli oldu. Yönetim, Ludogorets teknik direktörü Thomas Reis için kulübüyle ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan görüşmelerin ardından Trabzonspor, Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Alman teknik adamın bugün Trabzon'a getirilmesi bekleniyor.

52 yaşındaki Alman teknik adam, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'u da çalıştırmıştı.