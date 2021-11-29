Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Juventus'un geçen sezona ait ortaya çıkan soyunma odası görüntülerinde futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun daha önce hiç görmedikleri bir haline tanık oldu.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı 2-1 kaybeden ve rövanşta 3-2 kazanmasına rağmen Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun soyunma odasında hüngür hüngür ağladığı görüntüler ortaya çıktı. Üzerini değiştirirken sinirden gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
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