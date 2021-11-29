SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

29.11.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan üzerini değiştiren Ronaldo'nun bir yandan da üzüntüden gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Juventus'un geçen sezona ait ortaya çıkan soyunma odası görüntülerinde futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun daha önce hiç görmedikleri bir haline tanık oldu.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN BİR YANDAN DA AĞLADI

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı 2-1 kaybeden ve rövanşta 3-2 kazanmasına rağmen Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun soyunma odasında hüngür hüngür ağladığı görüntüler ortaya çıktı. Üzerini değiştirirken sinirden gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyorBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyor
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
Newcastle'ın ilk hedefi Barça'dan! 15 Milyon euroNewcastle'ın ilk hedefi Barça'dan! 15 Milyon euro
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.