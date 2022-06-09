Dünya bu skandalı konuşuyor! Men edilme tehlikesi ile karşı karşıyalar! FIFA'dan jet hızıyla açıklama geldi

Ekvator Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. FIFA çok geçmeden bu olayla ilgili açıklama yaptı.

YANLIŞ OYUNCUYU OYNATTILAR

TV Azteca'nın haberine göre Şili Federasyonu'nun avukatı Eduardo Carlezzo, Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byrın Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu ortaya çıkaran belgeyi FIFA'ya sundu. Ortaya çıkan kanıtlara göre Castillo'nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco şehrinde doğduğu resmen belgelenmiş oldu.

FIFA eğer belgeleri kabul ederse Ekvador'u 2022 Dünya Kupası'ndan men edecek ve eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenilgi uygulayarak Şili'nin turnuvaya katılması sağlanacak.

FIFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA, Şili'nin Byron Castillo hakkındaki suçlamalarıyla ilgili bir disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu. FIFA, Peru ve Ekvador Futbol Federasyonlarını disiplin komitesine ifade vermeye davet etti. Ekvador'un gitmemesi durumunda açıklama yapan İtalya'nın en önemli spor yöneticilerinden biri olan Franco Chimenti Dünya Kupası'na katılmak için repesaj hakkının İtalya'ya verileceğini iddia ediyor. "Sıralamada en yüksek takımdan bahseden bir FIFA kuralı var. Ve bu kesinlikle İtalya." açıklamasını yaptı.



