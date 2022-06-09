SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Dünya bu skandalı konuşuyor! Men edilme tehlikesi ile karşı karşıyalar! FIFA'dan jet hızıyla açıklama geldi

Dünya bu skandalı konuşuyor! Men edilme tehlikesi ile karşı karşıyalar! FIFA'dan jet hızıyla açıklama geldi

09.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğu resmen belgelendi ve Ekvador'un Dünya Kupası'na gidişi tehlikeye girdi. Ekvator'un kendi milletinden bir oyuncuyu oynatmaması dünyada skandal konusu oldu. FIFA'nın bu konuyla ilgili açıklama yapmasının ardından men tehlikesi devreye girdi.

Dünya bu skandalı konuşuyor! Men edilme tehlikesi ile karşı karşıyalar! FIFA'dan jet hızıyla açıklama geldi

Ekvator Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. FIFA çok geçmeden bu olayla ilgili açıklama yaptı.

YANLIŞ OYUNCUYU OYNATTILAR

0ca762dc0b

TV Azteca'nın haberine göre Şili Federasyonu'nun avukatı Eduardo Carlezzo, Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byrın Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu ortaya çıkaran belgeyi FIFA'ya sundu. Ortaya çıkan kanıtlara göre Castillo'nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco şehrinde doğduğu resmen belgelenmiş oldu.

FIFA eğer belgeleri kabul ederse Ekvador'u 2022 Dünya Kupası'ndan men edecek ve eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenilgi uygulayarak Şili'nin turnuvaya katılması sağlanacak.

FIFA'DAN AÇIKLAMA

ffa-infantinonun-kararini-acikladi_001

FIFA, Şili'nin Byron Castillo hakkındaki suçlamalarıyla ilgili bir disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu. FIFA, Peru ve Ekvador Futbol Federasyonlarını disiplin komitesine ifade vermeye davet etti. Ekvador'un gitmemesi durumunda açıklama yapan İtalya'nın en önemli spor yöneticilerinden biri olan Franco Chimenti Dünya Kupası'na katılmak için repesaj hakkının İtalya'ya verileceğini iddia ediyor. "Sıralamada en yüksek takımdan bahseden bir FIFA kuralı var. Ve bu kesinlikle İtalya." açıklamasını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gördüğünüz tüm şikeleri unutun! Maç 59-1 bittiGördüğünüz tüm şikeleri unutun! Maç 59-1 bitti
Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...
Galatasaray'da stadyumun adı değişiyor!Galatasaray'da stadyumun adı değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin İtalya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Bu hoca gelirse Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılır!

Bu hoca gelirse Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılır!

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor?

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor?

Bunlar nasıl sözler Balotelli!

Bunlar nasıl sözler Balotelli!

Fenerbahçe bu transferi yaparsa dünya gündemine otururuz...

Fenerbahçe bu transferi yaparsa dünya gündemine otururuz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.