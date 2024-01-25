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Dünya Çam balının merkezine ‘Arıcılık Enstitüsü’ için kanun teklifi

İHA İHA
25.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Dünya çam balı üretiminin merkezi Muğla’da Arı Yetiştiriciliği ve Balcılık Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’ kurulması için CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan tarafından kanun teklifi hazırlanarak TBMM’ye sunuldu.

Dünya Çam balının merkezine ‘Arıcılık Enstitüsü’ için kanun teklifi

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’sinin ülkemizde, ülkemiz çam balı üretiminin de yüzde 80’inin Muğla’da gerçekleştirildiğini hatırlatan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, arıcılığın Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yapılan geleneksel bir tarım yöntemi olduğunu ifade etti. Özcan, “2022 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 95 bin 386 arıcılık işletmesi 8 milyon 984 bin 676 koloniyle arıcılık yapılmaktadır. Türkiye, Dünya bal üretiminin yüzde 5,5’lik payıyla 2’nci sırasında yer almaktadır. Ülkemiz 2022 yılı bal üretimi 118 bin 297 tondur, kovan başına bal verimi ise 13,16 kg’dır. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’si Türkiye’de gerçekleşmektedir. İhracatta Dünya sıralamasında 7’inci sıradadır. 2022 yılı bal ihracat miktarı ise 17 bin 248 tondur" dedi.

“DÜNYA’DA ÜRETİLEN ÇAM BALLARININ YÜZDE 74’Ü MUĞLA İLİNDE ÜRETİLMEKTEDİR”

2022 yılı TÜİK verilerine göre Muğla’nın 13 ilçesinde 4 bin 894 arıcılık işletmesinin 884 bin 096 koloniyle arıcılık yapmakta olduğunu söyleyen Özcan, “Muğla ilinin, 2019 yılındaki bal üretimi 14 bin 688 tondur. Yaşanan büyük orman yangınlarının ardından 2022 yılı bal üretimi 6 bin 577 tona kadar düşmüştür. Kovan başına bal verimi 7,4 kg’dır. Muğla, Dünya’daki çam balı üretiminin yüzde 74’ünü karşılamaktadır. Dünya’da en çok çam balı üretilen ildir. Bu gücü ve potansiyeliyle, çam balı üreticisi, dünya fiyatlarını belirleyecek güce sahiptir. Kanun teklifi ile kurulacak Enstitünün başta Muğla olmak üzere Türkiye’deki arı yetiştiricilerinin ve bal üretiminin karşı karşıya kaldığı sorunlar üzerine, bilimsel, akademik, teknik ve diğer alanlarda bilgi toplaması; bilimsel araştırmalar yapması; arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili sorunların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaya yönelik çözümler üretmesi hedeflenmektedir" dedi.

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