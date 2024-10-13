Dünya'da en çok kazanan 10 genç futbolcu belli oldu! İşte Arda Güler'in listedeki yeri...

Dünyanın en yüksek maaş alan 10 genç futbolcusunu Capology sitesi sıraladı. Bu söz konusu site kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşları verilerini inceliyor.

ARDA GÜLER ÖN SIRALARDA YER ALDI

Listede milli futbolcumuz Arda Güler, haftalık 100 bin euro ile ön sıralarda yer alırken, PSG'nin genç oyuncusu Warren Zaire-Emery haftalık kazandığı parayla listenin ilk sırasında bulunuyor.

Capology'nin verilerine göre en çok kazanan 10 genç futbolcu şöyle;