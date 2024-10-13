Dünya'da en çok kazanan 10 genç futbolcu belli oldu! İşte Arda Güler'in listedeki yeri...

Dünyanın en yüksek maaş alan 10 genç futbolcusunu Capology sitesi sıraladı. Bu söz konusu site kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşları verilerini inceliyor.
ARDA GÜLER ÖN SIRALARDA YER ALDI
Listede milli futbolcumuz Arda Güler, haftalık 100 bin euro ile ön sıralarda yer alırken, PSG'nin genç oyuncusu Warren Zaire-Emery haftalık kazandığı parayla listenin ilk sırasında bulunuyor.
Capology'nin verilerine göre en çok kazanan 10 genç futbolcu şöyle;
- Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund (Nice'de kiralık) 57 bin 692 Euro
- Marc Guiu - Chelsea 59 bin 518 Euro
- Vitor Roque - Barcelona (Real Betis'te kiralık) 67 bin 308 Euro
- Pau Cubarsi - Barcelona 76 bin 923 Euro
- Endrick - Real Madrid 80 bin Euro
- Archie Gray - Tottenham 89 bin 277 Euro
- Mathys Tel - Bayern Münih 96 bin 154 Euro
3. Arda Güler - Real Madrid 100 bin Euro
- Leny Yoro - Manchester United 136 bin 892 Euro
- Warren Zaire-Emery - PSG 161 bin 538 Euro