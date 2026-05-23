Icardi Galatasaray'ın teklifini reddetti! Japonya'da karar zamanı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi taraftarın en çok merak ettiği konuların başında gelen Mauro Icardi'nin sözleşme sürecinde sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı kulüple mukavelesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan Arjantinli süperstarın geleceği, yapılan son görüşmelerin ardından büyük bir belirsizlik içine girdi.

YARI YARIYA MAAŞ İNDİRİMİNE VETO

Galatasaray yönetiminin, daha önce 5.5 milyon Euro'luk teklifin menajer Elio Pino tarafından reddedilmesinin ardından yeni bir sözleşme önerisi sunduğu ancak Icardi cephesinin bu teklife de sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Şu sıralar Japonya'da tatilde olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün, kulübün önerdiği "maaşının yarı yarıya düşürülmesi" senaryosunu kesinlikle yetersiz bulduğu öğrenildi.

ICARDI "OYNAYABİLECEĞİ PROJE" İSTİYOR

Arjantinli yıldızın masadan kalkmasındaki tek sebep maddi pürüzler değil. Daha önceki görüşmelerde de sıkça gündeme gelen "oynama garantisi" talebinin, bu son aşamada da kilit rol oynadığı belirtiliyor. Icardi'nin asıl beklentisinin, yedek kulübesinde beklemek yerine daha fazla süre alabileceği ve kendisini yeniden kanıtlayabileceği net bir futbol projesinde yer almak olduğu vurgulanıyor.

YÖNETİM TATİL DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR

Başkan Dursun Özbek'in "Teklifimizi yaptık, Uzak Doğu'dan dönünce kararını bildirecek" açıklamasının ardından gözler Icardi'nin Japonya dönüşüne çevrildi. Yeni sezonun santrfor rotasyonunu tamamen bu karara göre şekillendirecek olan Galatasaray yönetimi, Arjantinli golcünün bir an evvel kesin kararını vermesi için baskısını artırmış durumda. Icardi'nin ayrılık kararı alması halinde yönetimin B planını derhal devreye sokacağı öğrenildi.