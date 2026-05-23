Icardi Galatasaray'ın teklifini reddetti! Japonya'da karar zamanı

Galatasaray'ın yarı yarıya maaş indirimi teklifine sıcak bakmayan Mauro Icardi'nin, kararını Japonya tatili dönüşünde yönetime iletmesi bekleniyor.

Emre Şen
ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da yeni sezon öncesi taraftarın en çok merak ettiği konuların başında gelen Mauro Icardi'nin sözleşme sürecinde sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı kulüple mukavelesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan Arjantinli süperstarın geleceği, yapılan son görüşmelerin ardından büyük bir belirsizlik içine girdi.

YARI YARIYA MAAŞ İNDİRİMİNE VETO

Galatasaray yönetiminin, daha önce 5.5 milyon Euro'luk teklifin menajer Elio Pino tarafından reddedilmesinin ardından yeni bir sözleşme önerisi sunduğu ancak Icardi cephesinin bu teklife de sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Şu sıralar Japonya'da tatilde olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün, kulübün önerdiği "maaşının yarı yarıya düşürülmesi" senaryosunu kesinlikle yetersiz bulduğu öğrenildi.

ICARDI "OYNAYABİLECEĞİ PROJE" İSTİYOR

