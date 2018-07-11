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Dünya devi Milan, ABD'li fon şirketine satıldı

İTALYA HABERLERİ  | 11.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

İtalya'nın tarihi futbol kulübü AC Milan Çinli sahibinin borçlarını ödeyememesi nedeniyle ABD'li fon şirketi Elliot Management'a geçti.

Dünya devi Milan, ABD'li fon şirketine satıldı

İtalya’nın en ünlü futbol kulüplerinden AC Milan, ABD merkezli bir hedge fon şirketi olan Elliot Management’ın kontrolüne geçti. Konuya yakın kaynaklara göre Elliot Management, AC Milan’ı yönetecek ve Kulüp’ün mali yapısının istikrar kazanmasına yardım için 50 milyon Euro verecek.

Çinli iş adamı Li Yonghong, AC Milan’ı geçen yıl Elliot Management’ın yardımı ile Silvio Berlusconi’den satın almıştı.

Financial Times'ın haberine göre; Li Yonghong’un bu hafta 32 milyon euroyu Elliott’a ödemesi gerekiyordu. Çinli iş insanı geçen sene İtalyan Silvio Berlusconi’den 740 milyon euroya satın almıştı.

‘SÖYLEDİĞİ PARALAR GELMİYOR’

Mayıs ayında UEFA finansal kriterlere uymadığı için Milan’ı müsabakalardan men ettiğini açıklamıştı. İtalyan futbol yazarı ve Milan hissedarı Carlo Pellegatti, “Çinli yatırımcıyla ilgili gizli bilinmeyen çok şey var. Söylediği paralar bir türlü gelmiyor” açıklamasında bulundu.

New York Times’ın haberine göre ise Yonghong’un Çin’de sahibi olduğunu iddia ettiği maden şirketi başka bir isim üzerine kayıtlı. Li Yonghong konuyla ilgili görüş vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya milan Elliot Management ABD

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