Dünya devi Uğurcan Çakır için geldi! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, kısa sürede hem kulüp hem de milli takım performansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde güçlü rakiplere karşı sergilediği performansla öne çıkan tecrübeli kaleci, kritik kurtarışlarıyla adından söz ettirdi. Aynı zamanda A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunda da önemli rol oynayan Uğurcan, istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı.

MUSLERA’NIN YERİNİ DOLDURDU

Fernando Muslera sonrası kalede oluşan boşluğu başarıyla kapatan milli eldiven, sarı-kırmızılı taraftarların güvenini kazanmayı başardı. Performansıyla teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasına giren Uğurcan, takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi.

BAYERN MÜNİH PEŞİNDE

Almanya Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih’in, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Uğurcan Çakır’ı yakından izlediği öğrenildi. Alman devinin, sezon sonunda resmi adımlar atmayı planladığı ifade ediliyor.

TEKLİF HAZIR

Bayern Münih’in, Dünya Kupası sonrasında Galatasaray yönetiminin kapısını çalmaya hazırlandığı ve 30 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor. Transfer sürecinin yaz döneminde hız kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan 30 yaşındaki kaleci, 11 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Diğer 24 maçta ise toplam 38 gol yiyen Uğurcan Çakır’ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2030’a kadar devam ediyor.