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  4. Dünya devine imzayı atıyor! Getafe formasıyla harikalar yaratan Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...

Dünya devine imzayı atıyor! Getafe formasıyla harikalar yaratan Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...

24.05.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Getafe formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Enes Ünal, 14 gol atıp 5 de asist yaparak İspanya'da gol krallığı yarışında iddialı bir konuma gelmişti. Gösterdiği bu performansın ardından talipleri artan Enes Ünal için Juventus araya girdi ve büyük aşama kaydetti.

Dünya devine imzayı atıyor! Getafe formasıyla harikalar yaratan Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya'da Enes Ünal rüzgarı esiyor. 21 gollü Lewandowski'nin arkasında 14 golü bulunan milli oyuncumuz için transfer çanları çalmaya başladı. 3 sezondur Getafe forması giyen Enes Ünal'ı dünya devi Juventus istiyor. Bu konuda büyük yol alan İtalyan ekibi, sezon sonunda Enes Ünal'ı renklerine bağlayacak.

SADECE JUVENTUS İSTEMİYOR

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İspanyol basınında yer alan haberde, Real Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların Enes Ünal'ı istediği ve sezon sonunda harekete geçeceği ifade edilmişti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

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Juventus'un Enes Ünal için 40 milyon euro'yu gözden çıkarttığı ve Getafe'nin bu teklifi şimdiden kabul ettiği iddia edildi. Enes Ünal'ın da İtalya'da yaşamak için araştırmalara başladığı ve ev kiralama şirketleriyle görüştüğü ifade edildi.


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Juventus Enes Ünal getafe af sezon

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