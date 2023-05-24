Dünya devine imzayı atıyor! Getafe formasıyla harikalar yaratan Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...

İspanya'da Enes Ünal rüzgarı esiyor. 21 gollü Lewandowski'nin arkasında 14 golü bulunan milli oyuncumuz için transfer çanları çalmaya başladı. 3 sezondur Getafe forması giyen Enes Ünal'ı dünya devi Juventus istiyor. Bu konuda büyük yol alan İtalyan ekibi, sezon sonunda Enes Ünal'ı renklerine bağlayacak.

SADECE JUVENTUS İSTEMİYOR

İspanyol basınında yer alan haberde, Real Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların Enes Ünal'ı istediği ve sezon sonunda harekete geçeceği ifade edilmişti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Juventus'un Enes Ünal için 40 milyon euro'yu gözden çıkarttığı ve Getafe'nin bu teklifi şimdiden kabul ettiği iddia edildi. Enes Ünal'ın da İtalya'da yaşamak için araştırmalara başladığı ve ev kiralama şirketleriyle görüştüğü ifade edildi.



