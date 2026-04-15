Dünya devine kahreden haber! Liverpool'un yıldızı Ekitike 9 ay yok

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile Paris Saint-Germain, Anfield Road’da kritik bir mücadelede karşı karşıya geldi. İlk maçı Fransa’da 2-0 kazanan ev sahibi ekip, İngiltere’de de aynı skorla sahadan galip ayrılarak turu geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın uzun süre dengede gittiği anlarda konuk ekip, Ousmane Dembele’nin 72. dakikada attığı golle öne geçti. Mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, 90+1’de attığı golle skoru belirledi ve takımına bir kez daha 2-0’lık galibiyeti getirdi.

LIVERPOOL’A SAKATLIK ŞOKU

Karşılaşmada Liverpool cephesi için en büyük darbe sakatlık oldu. Hugo Ekitike, 31. dakikada yaşadığı aşil tendonu sakatlığı sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Mohammed Salah’a bıraktı.

9 AY SAHALARDAN UZAK

Fransız basınında yer alan iddialara göre genç golcünün sakatlığı ciddi. Aşil tendonundan problem yaşayan 23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Bu durum, oyuncunun sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

DÜNYA KUPASI DA RİSKTE

Ekitike’nin uzun süreli sakatlığı, yalnızca kulüp kariyerini değil milli takım planlarını da etkiliyor. Yıldız oyuncunun, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nda forma giyememe ihtimali bulunuyor. Genç forvet, Fransa Milli Takımı’nın önemli gol ayaklarından biri olarak görülüyordu.p

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Ekitike, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 17 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncunun yaşadığı bu sakatlık, hem kulübü hem de milli takım için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.