Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp takımı iddialarına rağmen önceliğinin Türkiye olduğunu vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası hedefini hatırlatırken milli takımda görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Cevdet Berker İşleyen

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor’a yaptığı açıklamalarda hem geleceğine hem de kulüp takımı çalıştırma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adam, son dönemde farklı kulüplerle anılmasına rağmen önceliğinin Türkiye olduğunu vurguladı.

"BENİM TEK DÜŞÜNCEM..."

Montella, göreve gelirken hedeflerinin net olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici."

AZİZ YILDIRIM İDDİASI

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde yer aldığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Montella’nın isminin kulüp teknik direktör adayları arasında değerlendirildiği öne sürülmüştü.

